Одесса на 3 недели уходит на карантин

Кабинет министров Украины на своём заседании принял решение о введении сроком на три недели карантина в учебных заведениях, а также утвердил ряд других мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели», — говорится в сообщении.

КМУ предложил введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Украина прекращает авиасообщение с Италией и закрывает 170 пунктов пропуска на границе.

Высшие учебные заведения Одессы уже получили распоряжения властей о прекращении занятий до 3 апреля в рамках мероприятий по недопущению распространения в Украине коронавируса COVID-19.

В пресс-службе ОНУ им. Мечникова, к примеру, подтвердили информацию о запуске карантинных мероприятий. Здесь уже сообщили, что запланированный на 14 марта день открытых дверей в университете не состоится.

Также уходят на карантин многие одесские техникумы и профтехучилища — например, Одесское театрально-художественное (ОТХУ). Преподавателям вуза уже сообщили о прекращении занятий с 12 марта по 30 марта.

Рассматривается также вопрос о выселении на время карантина студентов, проживающих в общежитиях. О предстоящем выселении уже говорят в Одесской национальной юридической академии и упомянутом ОТХУ.

Одесский государственный академический театр оперы и балета отменяет все спектакли с 12 марта по 3 апреля. В театре обещают вернуть деньги обладателям билетов на отменённые спектакли. В качестве альтернативы зрителям предлагают обменять «сгоревшие» из–за коронавируса билеты на билеты на другие даты — уже после окончания карантина. График переноса спектаклей в настоящее время разрабатывают.

На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Одесской мэрии приняли решение о прекращении занятий в школах города до 3 апреля. Детские сады переходят на особый режим работы: родителям рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми детских дошкольных учреждений. В каждом детском саду будут работать дежурные группы, а утром – проводиться осмотр каждого ребенка относительно состояния его здоровья. Кроме того, усилен режим санитарно-эпидемиологической обработки помещений.

Кроме того, отменяются массовые мероприятия, в частности, Юморина. Рассматривается вопрос о её проведении в другом формате.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» временно прекращает полёты из Одессы в Стамбул и Тель-Авив для сдерживания распространения вируса COVID-19. В Тель-Авив МАУ не будет летать с 12 марта по 8 апреля (исключением станут рейсы 18 и 25 марта), в Стамбул — до 1 апреля.