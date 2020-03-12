Коронавирус объявлен пандемией общемирового масштаба

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально назвала коронавирус COVID-19 пандемией общемирового масштаба.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на пресс конференцию, трансляция которой обнародована в Twitter, где выступил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Всемирная организация здравоохранения объявила в эту среду COVID-19 глобальной пандемией, поскольку неизвестный ещё 3 месяца назад коронавирус быстро распространился среди более 121 000 людей с Азии в Европу, Ближний Восток и даже часть США», — говорится в сообщении.

Глава ВОЗ подчеркнул, что «за последние 2 недели число заболеваний за пределами Китая (там вирус впервые появился) выросло аж в 13 раз, а количество затронутых стран увеличилось втрое».

«Мы ударили в тревожный колокол ясно и громко», — заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

По состоянию на среду всего в мире подтверждено 121 545 случаев коронавируса, смертей — 4 373, выздоровели 66 236 человек.

На фоне того, как коронавирус распространяется в других регионах мира, в Китае и Южной Корее — странах с наибольшим количеством заболеваний и смертей — сейчас наблюдается тенденция к спаду эпидемии. Так, в Пекине в среду не подтвердили ни одного нового случая заражения COVID-19.

Кстати. Пандемия — необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

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