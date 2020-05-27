Папа прочитал первую после карантина молитву, а Черногория первой в ЕС победила заразу

В Ватикане на площади Святого Петра состоялась первая с момента введения карантина молитва Папы Римского Франциска для паломников.

Речь Папы транслировалась на видеоэкран, который поставили на площади, сообщает Vatican News.

«В связи с ослаблением карантинных мероприятий в Италии, на площадь Святого Петра смогла попасть небольшая группа паломников, рассеянных по всей площади, сохраняя дистанцирование… Впервые после нескольких месяцев Папа Франциск благословил не пустую площадь», — отмечается в сообщении.

Отступает коронавирус по всей Европе. Первой страной на континенте стала Черногория, в которой больше нет больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Как сообщает «Радио Свобода», Институт общественного здоровья в Подгорице обнародовал заявление, согласно которому в Черногории 20 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания.

Первый случай обнаружили 17 марта. В общем заболели 324 человека, умерли девять, вылечили 315 пациентов.

Руководство Института заявило, что конец эпидемии будет объявлен в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – 28 дней после последнего появления.

В целом в мире по данным на 7.30 утра 27 мая зафиксировали 5 685 938 случаев заболевания COVID-19, 352 227 погибли, 2 430 786 вылечились.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Наибольшее количество заболевших в США, где зарегистрировано 1 725 275 случаев, из них 100 572 человека погибли.

На втором месте Бразилия – 394 507 заболевших. В первую пятёрку с наибольшим количеством людей, подхвативших вирус, попали Россия (362 342), Испания (283 339) и Великобритания (265 227) человека.

Украина в этом списке занимает 36-е место.

По количеству случаев с летальным исходом первая пятёрка стран выглядит так:

США – 100 572 смерти

Великобритания – 37 048

Италия – 32 955

Франция – 28 530

Испания – 27 117

Как сообщала Одесса News, специалисты Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) ожидают вторую волну коронавирусной инфекции в Европе.