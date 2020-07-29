Показатели еженедельной динамики COVID-19 в Одессе говорят о росте случаев заболевания

Показатели еженедельной динамики распространения COVID-19 по Одессе свидетельствуют о продолжении роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией, нередко связанных с несоблюдением эпидемиологических правил поведения в условиях карантина.

Как сообщает официальный сайт города, случаи заболевания COVID-19 за неделю увеличились на 158, предыдущую — на 151. В начале июля рост случаев заболевания был на уровне 37 человек за неделю.



Продолжает расти количество госпитализированных пациентов в Городскую клиническую инфекционную больницу с диагнозом пневмония, соответственно растёт количество госпитализированных больных COVID-19 и пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести. К сожалению, растёт и количество летальных случаев.



По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 29 июля в Одессе зарегистрированы 933 случая COVID-19.

За последние сутки в у одесситов зарегистрировано 20 новых случаев заболевания.

Утром 29 июля на лечении в городской клинической инфекционной больнице находились 127 пациентов с COVID-19. Из них 20 человек находятся в тяжёлом состоянии, 103 — в состоянии средней тяжести, четыре пациента — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 33 человека с подозрением на COVID-19.

Новых случаев COVID-19 у детей за последние сутки на зарегистрировано. В настоящее время на лечении находятся 49 детей с положительным тестом на COVID-19 — трое в стационаре и 46 на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 35 жителей Одессы. Как сообщала Одесса News, всего в Одесской области на утро 29 июля общее количество больных коронавирусом составляет 3 тысячи 104 человека, в том числе 44 летальных случая.