Мэрия просит одесситов поменьше ходить по соцслужбам

В связи с усилением профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса COVID-19 на территории Одессы, департамент труда и социальной политики Одесского городского совета обратился к одесситам с просьбой максимально ограничить посещение учреждений социальной сферы.

Как сообщает официальный сайт города, приём граждан будет проводиться исключительно во фронт-офисах по адресам: ул. Академика Королева, 9, ул. Косовская, 2-д, ул. Армейская, 9, просп. Добровольского, 120-а при наличии средств индивидуальной защиты у посетителей.

Отмечается, что во время приёма в помещениях возможно пребывание не более 10 человек, но лучше для получения консультаций обращаться в учреждения по телефонам:

— Управление социальной защиты населения в Приморском районе — 705-13-09

— Управление социальной защиты населения в Киевском районе — 705-41-75, 705-41-76

— Управление социальной защиты населения в Малиновском районе — 705-16-60, 705-16-68

— Управление социальной защиты населения в Суворовском районе — 705-59-82

— КУ «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Киевского района Одессы» — 765-08-80

— КУ «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Суворовского района Одессы» — 758-02-47

— КУ «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Приморского района Одессы» — 740-75-24

— КУ «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Малиновского района Одессы» — 705-54-77

— КУ «Городской центр гуманитарной помощи, информационного и хозяйственного обеспечения» — 705-44-42

— КУ «Центр реабилитации лиц с недостатками психофизического развития» — 767-57-00, 737-51-71

— КУ «Гериатрический дом милосердия имени святого целителя Пантелеймона» — 766-31-74

— КУ «Городской центр реинтеграции лиц без определенного места жительства» — 705-32-15, (067) 857-87-04

— КУ «Одесский городской центр учета бездомных граждан» — 705-32-27, 709-32-79, (094) 917-32-79

— КУ «Социальный центр матери и ребенка» — 777-97-44, 777-97-45

— Одесский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи: 784-92-67; 784-92-66; 784-92-17.

— Территориальные отделы Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи в районах города:

Киевский — 785-84-27, 740-76-23

Малиновский — 784-92-65, 748-66-33

Приморский — 776-07-55

Суворовский — 758-40-08

Обращения также можно присылать на электронную почту департамента труда и социальной политики Одесского городского совета pisma@dpsp.omr.gov.ua

Как сообщала Одесса News, с 17 марта в Одессе, согласно решения Городской комиссии по вопросам снижения риска инфицирования и предупреждения распространения острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, проезд в общественном транспорте возможен при наличии маски.

Фото: Думская