Кислородный апокалипсис в одесской больнице: скорые мечутся по городу в поисках койко-мест

В Одессе резко обострилась ситуация с обеспечением кислородом медицинских учреждений, которые оказывают помощь больным COVID-19.

Как сообщает «Думская», вечером 26 октября медики перевозили пациентов отделения областного центра социально значимых болезней, расположенного на улице Николая Михновского, в другой стационар этого же коммунального учреждения — бывший туберкулёзный диспансер на улице Ядова.

«Причина экстренной эвакуации — острая нехватка медицинского кислорода. В больнице на Ядова есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода. На Михновского кислорода нет вообще», — говорится в сообщении. Для обеспечения бесперебойной работы кислородной станции сотрудники ДТЭК «Одесские электросети» доставили на Ядова мощный электрогенератор.

По словам заведующей реанимационным отделением Екатерины Лотощенко, переправку 43 больных, которые находятся в разном состоянии, от лёгкого до тяжёлого, осуществляют несколько бригад скорой помощи.

Причины отсутствия кислорода пока точно неизвестны. По данным СМИ, запасы жизненно необходимого больным газа в больнице попросту иссякли. Не исключено, что вышло из строя оборудование, обеспечивающее его подачу пациентам.

Как написал на своей странице в Facebook работник Одесского горсовета Алексей Креминский, «в эвакуации принимают участие охранники больниц и представители облэнерго. Мы не нашли ни одного представителя департамента облздрава. Не до этого видимо».

Волонтёр Катерина Ножевникова, много делающая для ковидных больных в Одессе, в отчаянии от того, что в её благотворительной организации заканчиваются концентраторы: «Концентраторы закончились. Лист ожидания уже больше 20 человек. Приоритет — люди с тяжёлой хроникой, одинокие старики. Играем в господа Бога — Давай дадим этому, у него больше шансов. Нет, давай вот этой бабушке. У неё сегодня день рождения и сатурация падает быстро. Давай двухпоточный лучше бабушке и дедушке, которые вдвоём лежат. Литраж будет маленький, но может хоть как-то потянем. Споры всё горячей. При равной сатурации кого спасать? Больного с букетом хронических или условно здорового члена общества. 70-летнего или 85-летнего? Это реальные истории. Реальные жизни».

Одесса News сообщала, что в Одессе начала действовать медицинская сортировка, когда в больницах решают, какого больного с COVID-19 можно госпитализировать, а кого не стоит, потому как безнадёжен.

Фото: Думская

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.