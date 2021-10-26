Посол ФРГ в Украине посетила Одесский порт

Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен посетила «Контейнерный Терминал Одесса» в Одесском порту.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Одесского морского порта.

Отмечается, что Посольство Германии способствует ГП «КТО» — дочерней компании ведущего немецкого логистического концерна HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG), порт Гамбург — крупнейшего немецкого инвестора в портовой отрасли Украины, в решении проблем фундаментального характера, в частности, в вопросе доступа к транспортной инфраструктуре.

Это подтвердила Анка Фельдгузен — Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине — во время своего посещения Одесского порта.

Высокопоставленная гостья побывала на новых производственных объектах контейнерного терминала на Карантинном молу, которым оперирует ГП «Контейнерный Терминал Одесса», встретилась с руководством порта, интересовалась текущим положением дел в реализации инвестиционного проекта и перспективами возобновления строительства, в том числе одной из основных его составляющих — защитного волнолома.

«Сейчас в Украине работают более тысячи немецких компаний, объединённых в ассоциацию «Немецко-Украинская торгово-промышленная палата». И мы, как посольство, заинтересованы как в стабильной работе этих компаний, так и в привлечении новых. А это невозможно без улучшения инвестиционного климата. Поэтому мы тесно сотрудничаем с украинским Правительством в таких глобальных вопросах, как проведение судебной реформы, совершенствование налоговой системы, стараемся способствовать в приближении условий развития бизнеса в Украине к европейским стандартам».

И.о. председателя ГП «АМПУ» Александр Голодницкий отметил, что 2020-2021 годы стали определяющими в корректировке и экспертизе проекта строительства нового терминала Карантинного мола.

«Госпожа Посол в одном из своих последних интервью отметила, что «успешная Украина — это прежде всего успешная экономика». Администрация морских портов Украины, Одесский филиал вместе со своими партнёрами и стейкхолдерами демонстрирует этот тезис конкретными делами. Проект «Строительство первой очереди (гидротехнического сооружения) контейнерного терминала на Карантинном молу государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» за счёт искусственно созданной территории. Корректировка» прошёл государственную строительную экспертизу по критериям сметной стоимости, прочности, надёжности и долговечности гидротехнических сооружений. Получено положительное заключение экспертизы. Откорректированный проект строительства утверждён АМПУ. В ближайшие дни мы ожидаем согласования проекта Министром инфраструктуры Александром Кубраковым, который уделяет большое внимание максимальному содействию реальным инвесторам, благодаря которым развивается экономика Украины. 22 октября состоялось раскрытие тендерных предложений, Одесский филиал приступил к их оценке. К концу ноября ожидаем получить положительное заключение по результатам обсуждения оценки воздействия на окружающую среду. Таким образом, все идёт по графику, и декабрь 2021 года на нашей совместной с ГП «КТО» дорожной карте — это начало строительных работ», — сказал Голодницкий.

Подчёркивается, что визит Фельдгузен в Одесский порт прошёл в конструктивной и деловой атмосфере. Стороны обсудили конкретные меры, которые позволят успешному продвижению и завершению реализации одного из крупнейших в морехозяйственном комплексе Украины проектов государственно-частного партнёрства с участием мощного иностранного инвестора.

Как сообщала Одесса Nеws, г-жа Фельдгузен почтила память жертв Холокоста в Одессе.

Фото: АОМП

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.