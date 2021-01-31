7-й причал Одесского порта за 3 месяца принял 14 судов

Недавно реконструированная часть причала №7 Одесского порта уже эффективно работает на окупаемость затраченных средств.

По прогнозам главной диспетчерской Одесского филиала «Администрации морских портов Украины» (ОФ ГП АМПУ), в январе 2021 года стивидорные компании порта перегрузят 555 тысяч тонн металлопродукции, что на 65 тысяч тонн превышает аналогичный показатель первого месяца прошлого года. При этом один из самых высоких коэффициентов эксплуатации причалов, где ведётся перевалка проката чёрных металлов, зафиксирован на реконструированном причала №7 Карантинной гавани.

«Реконструкция причала №7 в Одесском морском порту — это пример удачной синергии государственных инвестиций и частного бизнеса. Уже через три месяца его эксплуатации мы имеем один из самых высоких в порту коэффициентов загрузки реконструированного отрезка причала. Это даёт основания надеяться, что реконструкция старейшего гидротехнического сооружения порта окупится гораздо быстрее, чем это было предусмотрено заложенными в проект расчётами», — подчеркнул руководитель ГП «АМПУ» Александр Голодницкий.

Отмечается, что за три полных месяца эксплуатации 1-го пускового комплекса причала №7 (конец октября 2020-конец января 2021 гг.) реконструированная причальная стенка уже приняла под обработку 14 сухогрузов; загружено более 300 тысяч тонн металлопродукции. В частности, в данный момент у указанного причала обрабатывается т/х «SOLAR» (L = 183m, флаг — Маршалловы о-ва).

«Портовый оператор ООО «Металзюкрейн Корп. Лтд», который оперирует причалом №7, в прошлом году нарастил грузооборот по сравнению с предыдущим годом на 41,8% — с 1 118,02 тыс. тонн до 1 584,96 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

«Компания «Металзюкрейн» смогла увеличить грузопоток почти в полтора раза, несмотря на то, что часть причала №7 находилась в процессе реконструкции, — комментирует ситуацию начальник ОФ ГП «АМПУ» Максим Лапы. — Это свидетельствует о правильно выстроенной стратегии организации обработки флота».

Как сообщала Одесса News, проект реконструкции причала №7 был утверждён Кабмином в сентябре 2017 года. В результате полной реконструкции длина причала увеличится на 29 метров — до 386,5 м (самый длинный причал порта). Эти и другие характеристики обновлённого причала обеспечат возможность перевалки на нём генеральных грузов в объёме до 2 млн. т в год, и, как следствие, гарантированного увеличения доходов минимум на 96 млн.грн. в год.

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