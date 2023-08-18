Контейнеровоз, первым прошедший по временному коридору, миновал Босфор

Контейнеровоз Joseph Schulte, который первым прошёл из Одессы по временному коридору, объявленному Украиной после выхода страны-агрессора из «зернового соглашения», 18 августа миновал Босфор.

Об этом сообщило агентство Reuters и опубликовало фото судна во время прохождения через пролив.

Согласно данным трекингового сервиса VesselFinder Joseph Schulte прибыл в Стамбул, где, как пишет AFP, и находится пункт назначения судна.

По информации Reuters, Joseph Schulte ждал выхода из порта в Украине с начала полномасштабной войны – контейнеровоз находился в Одессе с 23 февраля 2022 года. «Голос Америки» рассказывает, что это судно принадлежит немецкой судовладельческой компании Bernhard Schulte Shipmanagement и китайскому банку и ходит под флагом Гонконга.

Главный редактор BlackSeaNews, украинский морской эксперт Андрей Клименко рассказывал каналу 12 августа, что в феврале 2022-го в украинских портах Черноморск, Одесса и Пивденный из-за войны было заблокировано 41 судно, а за время работы «зернового коридора» 34 из них вышли. Joseph Schulte, по его словам, одно из семи остававшихся судов.

«Если они рискнут и пройдут успешно, то это будет примером всем, что можно делать коридор без России. И можно возить зерно по морю без России», – говорил Клименко. Немецкий контейнеровоз «рискнул» первым: судно вышло из Одессы 16 августа и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, прошло по новому украинскому гуманитарному коридору.

Это произошло также через несколько дней после того, как РФ напала на базирующееся в Турции гражданское судно Şükrü Okan (флаг Палау), которое шло в украинский порт Измаил. 13 августа в минобороны РФ заявили, что российский патрульный корабль «Василий Быков» требовал остановки этого судна для «досмотра на предмет перевозки запрещённых грузов», но капитан не подчинился. Тогда оккупанты, по их словам, «открыли предупредительный огонь» из автоматов, а затем подняли в воздух вертолёт Ка-29 с группой военных. После этого судну якобы пришлось остановиться и принять группу россиян на борт для «досмотра».

17 августа Турция направила России предупреждение из-за инцидента.

11 августа ВСУ сообщили о начале регистрации торговых судов, готовых воспользоваться временными коридорами для пересечения Чёрного моря.

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