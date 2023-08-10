ВМС объявили временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины

Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины.

При этом ВМС ВСУ сообщают, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и опасность минной опасности со стороны РФ.

Отмечается, что ранее эти маршруты уже были предложены Украиной в обращении в Международную морскую организацию (IMO), Совет которой признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Чёрном море.

Отмечается, что указанные маршруты будут, в первую очередь, использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный ещё с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. К проходу по маршрутам будут допускаться суда, владельцы/капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.

В ВМС напомнили, что последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля. После выхода России из Зерновой сделки государство-агрессор атаковало портовую зерновую инфраструктуру с целью прекратить доступ украинского продовольствия на мировые рынки. Мировые лидеры, в том числе стран Африки, призывали Россию прекратить шантаж продовольствием и не препятствовать украинскому агроэкспорту.

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