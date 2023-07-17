«Зерновой коридор» в Чёрном море закрыт: из Одессы вышло последнее судно с зерном

Из порта Одессы утром 16 июля вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Об этом сообщило Reuters, пишет издание Гордон.

Ранее в Мининфраструктуры Украины проинформировали, что в порту Одессы 11 июля завершается загрузка 85 тыс. т зерна для Египта. Это были последние два балкера, которые ожидали загрузки, указали в ведомстве. Там добавили, что в водах Турции заблокированы 29 входящих судов для загрузки зерна из Украины.

17 июля истекает срок действия «зерновой сделки».

Одесса News сообщала, что президент Турции Реджеп Эрдоган 14 июля договорился с Путиным о продлении работы «зернового коридора». Однако, в Кремле в ответ заявили, что РФ не делала никаких заявлений о продлении.

13 июля Путин в беседе со СМИ отметил, что Россия «может приостановить своё участие в «зерновой сделке» и «сразу же присоединится» к ней, если «все данные нам обещания будут выполнены».

Среди тебований Путина — подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмена ограничения на страхование и снятие запрет на доступ российских судов в порты, возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

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