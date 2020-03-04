Одесский облсовет объявил 2020-й Годом памяти участников Великой Отечественной

В честь 75-летия Победы депутаты Одесского облсовета объявили 2020-й Годом памяти и славы всех участников боевых действий Второй мировой войны.

Такое решение было принято на сессии облсовета 3 марта 50 голосами.

Как сообщает ТАЙМЕР, депутат Ирина Ковалиш поинтересовалась, почему в вопросе стоит Вторая мировая, а не Великая Отечественная. «Это принципиально Великая Отечественная», — подчеркнула она.

«Для меня это Великая Отечественная война, но у нас забрали это понятие, забрали. Департамент не пропустил, и мне пришлось назвать это Второй мировой», — пояснил депутат Виктор Баранский под аплодисменты зала.

«Ни для кого не новость, что наших ветеранов становится всё меньше и меньше, а память об их величайшем подвиге должна быть передана нашим детям», — отметил он.