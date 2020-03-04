Новым Премьер-Министром Украины стал Денис Шмыгаль

4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады Украины утверждён новый Премьер-Министр. Им стал Денис Шмыгаль.

Кандидатуру Шмыгаля на пост главы правительства представил Президент Владимир Зеленский, пишет Укринформ.

«За эти годы у нас было очень много правительств — правительство «технократов» и правительство «казнокрадов», правительство «спасения», правительство «крепких хозяйственников», правительство «спасения крепких хозяйственников» и т.п. И я верю, что у нас, наконец, появится именно правительство для людей», — отметил Зеленский.

Он также отметил, что предыдущее правительство делало всё возможное, но сегодня украинцам необходимо правительство, которое сделает невозможное.

«Надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров Украины», — подчеркнул Зеленский.

Дениса Шмыгаля поддержали 291 депутат.

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 году окончил Государственный университет «Львовская политехника», менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист. С 2003 года — кандидат экономических наук (Институт региональных исследований Национальной академии наук Украины).

1994—1995 — менеджер ООО «О’Кей»

1995—1997 — бухгалтер отдела неторговых операций валютного управления АК «Электронбанк»

1997—1998 — бухгалтер ОАО «Львовский автобусный завод»

1998—1999 — ведущий бухгалтер ЗАО «З-Торговый дом»

1999—2003 — главный бухгалтер, директор по финансам ООО «ЛА ДИС»

2003—2005 — начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегическому развитию ЗАО «Львовский автобусный завод»

2005—2006 — заместитель генерального директора ООО «ЛА ДИС».

2006—2008 — директор по экономике ООО «Инвестиционная компания «Комфорт-Инвест»

2008—2009 — генеральный директор ООО «РОСАНИНВЕСТ»

2009 — помощник председателя Львовской областной государственной администрации отдела обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации; и.о. начальника главного управления экономики ОГА.

2009—2011 — начальник главного управления экономики Львовской ОГА

2011 — председатель правления общественной организации «Институт регионального развития»

2012 — начальник главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА

2013 — директор департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА

2014 — помощник-консультант народного депутата Украины

2014 — заместитель начальника главного управления Миндоходов Львовской области

2015—2017 — советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК «Львовхолод»

2017—2018 — заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго»

2018—2019 — директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».

1 августа Президент Украины Владимир Зеленский назначил Шмыгаля председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации.

4 февраля Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром Украины — министром развития громад и территорий Украины, освободив от этой должности Алёну Бабак.

Как сообщала Одесса News, 4 марта Верховная Рада Украины уволила Алексея Гончарука с должности Премьер-Министра. Соответствующий проект постановления поддержали 353 депутата.