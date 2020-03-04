Недвижимость Имэксбанка в Одессе в 15-й раз выставляется на торги

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на аукционе 5 марта 2020 года продаёт нежилое здание в Одессе и более 500 единиц основных средств, находящихся на балансе АО «Имэксбанк».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Фонд гарантирования выставил на открытые торги нежилое здание, находящееся на балансе АО «Имэксбанк» общей площадью — 12 101,4 кв.м. и более 500 единиц основных средств (в том числе: телекоммуникационное оборудование, серверное оборудование, оргтехника, кондиционеры, жалюзи, металлопластиковые конструкции). Торги состоятся 5 марта 2020 года по голландской модели аукциона на площадке FFN (ООО «Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помещение расположено в центре Одессы, в парковой зоне с выходом в сквер Ботанический треугольник. Начальная цена лота — 284,64 млн грн.

В Фонде гарантирования сообщают, что этот объект уже 14 раз выставлялся на торги, в том числе через ProZorro.Продажи, но пока не был выкуплен.

Как информировала Одесса News, Фонд гарантирования вкладов физических лиц так же безуспешно віставляет на торги стадион «Черноморец».