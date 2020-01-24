Фонд гарантирования не смог продать стадион «Черноморец» и объявил очередной аукцион

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз не смог продать стадион «Черноморец» из-за отсутствия покупателей и объявил о следующем аукционе по продаже этого пула.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Аукцион по продаже стадиона «Черноморец» (Одесса) и прав требования по 40 кредитам юридических лиц 15 января 2020 года завершился безрезультатно из-за отсутствия участников. Начальная цена пула активов составила 733,25 млн грн и снизилась в течение торгов на 50% по условиям голландской модели аукциона — до 366, 63 млн грн. Однако, купить лот даже по такой цене желающих не оказалось», — говорится в сообщении.

Пул включает комплекс нежилых зданий центрального стадиона «Черноморец», а также права требования АО «Имэксбанк» по 40 договорам, которые были заключены с юридическими лицами. Задолженность по ним достигает 13,2 млрд грн, из них по телу кредитов — 7,2 млрд грн, остальные 6 млрд грн — проценты.

Ранее эти активы выставлялись на продажу 13 раз: сначала в системе Prozorro.Продажи, а затем на иностранных площадках, однако, так и не были выкуплены.

Следующий аукцион по продаже этого пула активов состоится 5 февраля. Начальная цена лота вновь 733,25 млн грн.

Торги пройдут по той же голландской модели на площадке «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» (FFN), который позволяет привлечь как можно больше участников, в том числе иностранных инвесторов.