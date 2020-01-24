Открытый чемпионат по теннису в Австралии для одесситки Ястремской оказался закрытым

Украино-венгерский дуэт Даяна Ястремская-Фанни Штоллар зачехлил ракетки на первом в сезоне турнире серии Grand Slam — Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.

В первом круге парного разряда Australian Open-2020 Ястремская и Штоллар уступили восьмым «ракеткам» турнира чешке Квете Пешке и Деми Схюрс из Голландии — 4:6, 2:6, сообщает XSPORT.

Ранее Ястремская досрочно завершила борьбу в одиночном разряде, уступив во втором круге датчанке Каролин Возняцки (5:7, 5:7).

Тренер Даяны перед поединком говорил, что у Ястремской проблемы с ногой, но когда во время встречи на теннисном корте с датчанкой Даяна попросила перерыв, чтобы вызвать врача, Каролин сказала, что «это была попытка сбить меня с ритма. При счёте 5:4 она выглядела и двигалась совершенно нормально. Она не впервые так делает, так что я была готова к такому манёвру. Старалась сохранять концентрацию и не выпадать из игры».

Даяна не задержалась с ответом на такие обвинения со стороны Возняцки.

«Я рассматривала такой вариант, чтобы вызвать доктора раньше по ходу матча, но думала, что все обойдётся. Если бы я действительно хотела попробовать сбить её ритм, то взяла бы другой перерыв, когда проигрывала матч при счете 5:6 во втором сете. Во многих своих матчах Возняцки можно часто увидеть с повязкой на ноге и она берёт медицинские перерывы, что вообще-то нормально. Я же не начинаю задаваться вопросом, делает она это нарочно или нет».

Как сообщала Одесса News, борьбу за победу в Мельбурне продолжает уроженка Одессы Элина Свитолина.

Турнир в Австралии продлится до 2 февраля.