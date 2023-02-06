Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская вышла в основную сетку турнира в Абу-Даби

Одесситка Даяна Ястремская вышла в основную сетку турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) с призовым фондом $780,637.

Об этом сообщает XSPORT.

В финальном матче квалификации Даяана (№103 WTA) победила Клер Лю (52) из США — 6:2, 3:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту.

Соперница Ястремской в «основе» соревнований в Абу-Даби определится позже.

Ранее, во второй круг квалификации турнира в Абу-Даби одесситка прошла, обыграв в двух сетах представительницу Германии Лауру Зигемунд.

Как сообщала Одесса News, во втором круге турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд) Ястремская проиграла в двух сетах Татьяне Марии из Германии.

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