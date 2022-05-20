ФК «Черноморец» поддержал детей, бежавших от войны

Футбольный клуб «Черноморец» вместе с гуманитарным волонтёрским центром помощи беженцам провёл встречу с детьми из горячих точек Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Для ребят из Херсона и Каховки, Николаева и Мариуполя, Попасной и Авдеевки была организована экскурсия по одной из самых современных и удобных арен восточной Европы — стадиону «Черноморец».

Дети, посидев на тренерской скамье и сделав символический круг по стадиону, отправились в клубный музей. Там юные гости ознакомились с историей «моряков» и сделали фото рядом с клубными трофеями.

В конце встречи дети подписали флаг Одессы с поздравлениями нашим воинам-защитникам, которые проходят лечение и реабилитацию в одном из медицинских учреждений Одессы.

«Черноморец» продолжает поддерживать детей, которые не по своей воле стали вынужденными переселенцами. Надеемся скоро увидеть этих ребят на этом стадионе в качестве болельщиков нашего клуба!», — говорится в сообщении ФК.

Как информировала Одесса News, в мае футболисты ФК «Черноморец» провели открытую тренировку с детьми из семей беженцев.

Фото: ФК «Черноморец»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod