Мэр Одессы встретился с главой Украинской федерации фигурного катания на коньках

12 февраля мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с генеральным секретарем Украинской федерации фигурного катания на коньках Анастасией Макаровой и олимпийским чемпионом, тренером по фигурному катанию, украинским фигуристом Виктором Петренко.

Встреча прошла в рамках Международного турнира по спортивным танцам на льду LuMi Dance Trophy, -сообщается на официальном сайте города.

В ходе диалога Виктор Петренко отметил всё возрастающую популярность танцев на льду во всём мире, а также важность сохранения в Одессе ледовой арены. В Украине всего 3 базы фигурного катания по размерам ледовой арены соответствуют олимпийским параметрам – в Киеве, Харькове и Одессе (Дворец спорта).

По мнению представителей федерации, потеря одной из этих площадок скажется негативно на украинском фигурном катании в целом.

Городской голова рассказал о развитии спортивной инфраструктуры и планах Одессы на ближайшие годы, отметив, что спорт – это одно из направлений, на которое город делает ставку, воспитывая здоровое и сильное поколение.

«Полностью поддерживаю всё, что касается спорта. Сам не единожды обращался к балансодержателям, поднимал вопрос в областных структурах власти о сохранении ледовой арены и ремонте Дворца спорта. В результате переговоров и поддержки бизнеса удалось воссоздать во Дворце спорта базу для проведения тренировок одесской школы фигурного катания «Льдинка». И сегодня продолжается работа, которая позволит сохранить в Одессе фигурное катание как вид спорта», — отметил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 11-13 февраля в одесском Дворце спорта проходит Международный турнир по спортивным танцам на льду LuMi Dance Trophy с участием фигуристов из 10 стран мира.

Фото: «Одесса»

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