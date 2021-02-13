Одесский ТЮЗ приглашает на бал Чёрного моря

Театральное представление «Бал Чёрного моря» состоится 20 февраля в Театре Юного Зрителя им.Юрия Олеши.

В одном королевстве Король устраивает бал Чёрного моря – самый-самый крутой бал года! Конечно же, для такого случая Принцессе нужно особенное платье. Совершенно особенное, неповторимое и прекрасное! И не имеет значения, что нарядных платьев у неё целая гардеробная на полдворца. Ей нужно новое, и точка!

Но оказывается, в дворцовой гардеробной поселились морские и лесные обитатели, потому что в погоне за новыми платьями Король вырубил лес и сбрасывает отходы королевства в море.

Смогут ли морские и лесные жители, объединившись, с помощью смекалки и отваги восстановить экосистему? Можно ли сделать необыкновенное платье из мусора? И при чём тут Принц, который мечтает о пластике? И почему мусор это ценный ресурс?

Ответы на все эти вопросы юные зрители и их родители найдут вместе с героями увлекательного спектакля “Бал Чёрного моря” по пьесе одесского драматурга Оксаны Масловой.

Цена билетов от 100 до 150 гривен. их можно купить здесь.

Приходите в ТЮЗ к 12 часам.