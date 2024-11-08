Куда пойти в Одессе на выходных 9-10 ноября

9-10 ноября одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

9 ноября в гостях у Одесской оперы – известный французский музыкант и органист Бернар Струбер с программой «Сокровища французской музыки», которая представит зрителям шедевры музыкального достояния Франции, в том числе четыре романтических Токкаты для Органа. Действо происходит в изысканном дуэте с солистами и артистами оркестра Одесской оперы. Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 100 гривен.

9 ноября в Одесской филармонии музыкальный «Осенний вечер». Уже третий год проект Михаила Ксиды собирает ценителей классической музыки в Одесской филармонии имени Давида Ойстраха, чтобы холодным осенним вечером в кругу света и тепла насладиться музыкой в ​​исполнении лучших музыкантов Одессы, прикоснуться к шедеврам великих композиторов прошлого и ощутить связь времён. Приходите к 18 часам. Стоимость билетов от 150 гривен. Адрес: ул. Бунина, 15.

9 ноября концерт Лилу45 состоится в Одесском Международном культурном центре UNION. Лилу45 — громкое открытие в украинском музыкальном мире. Вы услышите треки нового альбома, который откроет всем новый мир Лилу — искренний, яркий, драйвовый. Приходите к 19 часам. Стоимость билетов от 590 гривен. Адрес: ул. Троицкая, 43.

10 ноября Одесская областная филармония приглашает на концерт «Лучшие хиты Metallica с симфоническим оркестром». Этот концерт – уникальная возможность вживую погрузиться в мощную атмосферу культовой группы Metallica в сочетании с многогранным звучанием симфонического оркестра. Вокал: финалист и победитель многочисленных вокальных шоу – Игорь Петров. Стоимость билетов от 350 гривен. Приходите к 18 часам. Адрес: ул. Бунина, 15.

10 ноября на сцене Одесского театра музыкальной комедии им. М.Водяного покажут мистический трагифарс в 2-х действиях по И. Ильфу и Е. Петрову «Золотой телёнок». Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 50 гривен. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

До 20 ноября в Международном культурном центре UNION выставка «Конкуренты ВМЕСТЕ», которая объединила произведения сорока художников из шести учебных заведений Одессы. На выставке представлены работы в разных жанрах: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Адрес: ул. Троицкая, 43.

До 1 декабря в галерее «#ARTODESSA» Летнего театра Городского сада будет работать выставка произведений молодого художника Валика Лапшина «ФЕНТЕЗИ». Выставка работ Лапшина – это создание другого, сосуществующего с нами, мира. Это сочетание реального и воображаемого, будто оно всегда было рядом, шло бок о бок вместе.

До 22 декабря выставка Люды Ястреб (1945-1980) — украинской художницы, яркой представительницы легендарной группы нонконформистов Одессы 1960-х-1970-х годов, в Одесском Национальном Художественном музее. Представлено более 80 работ живописи и графики автора из частных коллекций и архивные материалы. Адрес: ул. Софиевская, 5а.

Уютных, мирных выходных!

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