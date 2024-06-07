Одесский оперный приглашает на балет “Жизель”

9 июня Одесский оперный театр приглашает на вечер романтического, мистического и гениального балета Адольфа Адана “Жизель”. Среди многочисленных историй, рассказанных на языке танца, не было создано ничего более прекрасного и печального, чем эта драма.
Благодаря обаянию его сюжета и совершенной хореографии, этот романтический шедевр вошёл в классику балета и стал, наравне с «Лебединым озером», самым известным и популярным балетом мира.
Балет в 2-х действиях.
Приходите к 17 часам.
Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.
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