Куда пойти в Одессе на новогодние выходные 1-3 января

1-3 января — новогодние праздники и первые в этом году выходные дни.

Надеемся, строгие карантинные ограничения не омрачат праздник и Вы сможете в полном объёме насладиться тем, что предлагают одесситам и гостям города учреждения культуры и искусства.

Выбор, как всегда, за Вами.

Центральным событием новогодней ночи станут праздничные фейерверки в полночь 31 декабря, которые ознаменуют собой наступление 2022 года. С 22.00 31 декабря начнётся празднование Нового 2022 года на Думской площади с праздничной концертной программой и праздничным фейерверком. Новогодняя программа будет длиться до 2.00 1 января.

1 и 2 января можно будет, наконец, оставить новогодний стол и отправиться на увлекательную новогоднюю прогулку по городу. Экскурсовод – историк и сотрудник краеведческого музея Станислав Кинка гарантирует тотальное погружение в атмосферу истории Нового года и интеллектуальный юмор. Участники мини-тура узнают, с чего начинался самый яркий праздник и как он менялся в Одессе и в мире. Начало в 13:00 и 15:00. Стоимость – 50-250 грн.

2 января в 12:00 впервые на сцене Театра на Чайной новогодний спектакль для самых маленьких зрителей и их родителей. Этот спектакль гарантированно зарядит вас праздничным настроением, подарит позитивные эмоции и погрузит в волшебный мир детства. А что ещё нужно в новогодние праздники? Жанр-сказка для просмотра всей семьей (8+). Специально в честь праздников театр приготовил ещё один сюрприз: фотозону, где вы сможете сфотографироваться с героями сказки. Цена билетов от 100 до 150 грн.

2 января в Одесском национальном академическом театре оперы и балета — «Щелкунчик» в постановке балетной школы С. Антиповой. Длительность спектакля – 1 час 20 минут, с антрактом. Цена билетов от 70 до 300 грн. Приходите к 12:00.

2 января в 14.00, 3 января в 11.00 и 14.00 Одесский Русский театр приглашает на новогодний спектакль, чтобы раскрыть секреты настоящего праздничного чуда. Цена билетов от 100 до 120 грн.

2 и 3 января в 12:00 в Доме клоунов новогодне–рождественское шоу «Космическая У-ТА-ТА» в лучших традициях мировой клоунады. С использованием современных технологий. Лазерное шоу, Видеоэффекты, снег, джампер шоу, игры мега-шарами. Много интерактива, призы и подарки, инопланетяне и роботы, звёздные эффекты и настоящие чудеса, Дед Мороз и UFOвик. Полёты на воздушном шаре и перемещение во времени и пространстве. Знакомство с пришельцами и расставание с ушельцами. Все зрители на этом шоу — пассажиры шатла У-ТА-ТА! А кое-кто ещё и станет водителем НЛО. Цена билетов от 100 до 320 грн.

3 января в 11:00 и 14:00 одесский театр Музкомедии подготовил мультимедийный спектакль «Мультиёлка. Школа волшебников». Это уникальное мультимедийное новогоднее представление. Действие происходит на огромном экране, рядом с которым оживают герои праздника. Зрители попадут в школу магии, где их научат быть волшебниками. Волшебство начинает действовать после взмаха настоящей волшебной палочки, которую выдают всем присутствующим на спектакле. Это не просто палочки, а уникальные управляемые интерактивные гаджеты, которые впервые были использованы на самых престижных европейских шоу. Во время спектакля юные зрители будут перемещаться во времени, руководить предметами и природными явлениями, изучать заклинания и спасать волшебную палку Деда Мороза. Шоу рекомендовано для детей от 0+ до 10 лет и их родителей. Продолжительность – 1 час. Цена билета: от 120 до 450 грн.

Уютных выходных! Счастливого Нового года!

Фото: Александр Александров/Одесса News

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