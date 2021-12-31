Курильщики останутся без «новогодних подарков» на 8 млн гривен

Сегодня, 31 декабря, оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно с представителями УСБУ в Одесской области и Одесской таможни обнаружили большую партию контрафактных сигарет, которые перемещались через таможенную границу Украины контрабандным путём.

Как сообщает Госпогранслужба, вместо «кухонных товаров», указанных в сопроводительных документах, в контейнере, прибывшем из Сингапура, содержалось более 600 тысяч пачек сигарет, стоимость которых может превышать 8 млн. гривен.



Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года пограничники Одесского отряда совместно блокировали попытку незаконного перемещения на территорию Украины большого количества сигарет из Индии под видом груза с велошинами.

Фото: Госпогранслужба

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