В Одесской области появился новый отряд Морской охраны

В Измаиле начали разворачивать отряд Морской охраны, назначен командир отряда и определены, какие боевые единицы войдут в его корабельно-катерный состав.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Региональное управление Морской охраны Госпогранслужбы начало мероприятия по развёртыванию Измаильского отряда Морской охраны. Уже назначен командир отряда — капитан 1 ранга Олег Шикша. Опытный офицер, прошедший все ступени командирского роста: был и преподавателем в учебном центре, и командиром корабля Морской охраны, командовал дивизионом кораблей и катеров. В 2015-2017 годах Олег Шикша руководил штабом Мариупольского отряда Морской охраны в зоне проведения антитеррористической операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабельно-катерный состав Измаильского отряда Морской охраны будет состоять из боевых единиц различных проектов, которые максимально эффективно будут обеспечивать выполнение задач по охране государственной границы на речном участке и в части Чёрного моря, входящих в зону ответственности отряда.

При комплектовании экипажей кораблей и катеров вновь созданного отряда предпочтение отдаётся морским пограничникам, имеющим опыт патрулирования речного участка, знающим особенности навигации основной водной артерии Европы — Дуная — и отдельных районов Чёрного моря.

Ожидается, что вновь созданный Измаильский отряд начнёт полноценно функционировать в ближайшее время.

Кстати. Измаильский отряд Морской охраны Государственной пограничной службы Украины был создан решением Кабинета министров в 2019 году (за восемь лет до этого, в 2011-м, его расформировали). Его работу восстанавливают во исполнение программы развития Морской охраны с целью повышения безопасности в кризисном регионе и обеспечения комплексной защиты критической морской и речной инфраструктур.

Фото: Госпогранслужба