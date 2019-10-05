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Южненский «Химик» победил «Одессу» в баскетбольной Суперлиге

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Баскетболисты южненского «Химика» обыграли «Одессу» в своём первом поединке нового чемпионата украинской Суперлиги.

Матч в Южном завершился со счётом 100:94 (22:25, 28:26, 31:22, 19:21), сообщает Укринформ.

Отмечается, что самым результативным игроком встречи стал лидер «Одессы» американец Брюс Мэйси, набравший 27 очков. У «Химика» 24 балла записал на свой счёт Кирилл Марченко.

Следующую игру «Химик» проведёт также на домашнем паркете. 10 сентября команда принимает «Киев-Баскет». «Одесса» в этот же день дома встретится с «Черкасскими Мавпами».

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