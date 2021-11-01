Баскетбольная суперлига Украины: «Тернополь» уступил «Одессе», а «Химик» — «Киеву»

В матчах баскетбольной Суперлиги «Тернополь» дома уступил «Одессе» – 67:75, а «Киев-баскет» разгромил «Химик» (Южный) – 102:64.

О спортивных баталиях сообщает XSPORT.

Отмечается, что одесситы активнее начали матч, совершив рывок в 10:2, а по итогам десятиминутки их отрыв составлял уже 12 очков.

«Во второй четверти «Тернополь» начал лучше защищаться и перед большим перерывом позволил «Одессе» увеличить отрыв всего на 2 очка – 30:44. В третьей четверти «Тернополь» начал сокращать отставание, уйдя на последний перерыв с -8. В последней четверти «Тернополь» дважды подбирался к «Одессе» на расстояние 4-5 очков, но гости не позволили им подобраться к себе вплотную», — говорится в спортивном комментарии.

Самым результативным игроком матча в Тернополе признан Чарльз Келлисон («Одесса») – 25.

В этот же день «Киев-Баскет» разгромил «Химик» (Южный).

Матч команды начали результативно, и ни одна из них не отпускала другую в отрыв. Однако, как сообщают спортивные аналитики, «всё изменилось во второй четверти, когда «Химик» начал реже реализовывать свои моменты, а киевляне продолжали регулярно попадать в кольцо. На большой перерыв подопечные Айнарса Багатскиса ушли с отрывом +10.

Отмечается, что в начале третьей четверти «Киев-Баскет» сделал отрыв 8:0, после чего уверенно держал соперников на расстоянии в 18-20 очков, а в последней десятиминутке «Киев-Баскет» продолжил увеличивать отрыв за счёт быстрых атак и довёл соперника до отчаяния, ведь по другому такую игру в защите сложно объяснить, — говорится в сообщении. По итогам матча киевляне победили с отрывом в 38 очков.

В предыдущих матчах баскетбольной Суперлиги «Тернополь» победил «Химик» (Южный) – 72:64, а «Киев-Баскет» одержал победу над «Одессой» – 90:65.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы после игр 31 октября такова: 1.«Прометей» — 10 побед (10 матчей) — 100%, 2.«Харьковские Соколы» — 8 (11) — 72%, 3.«Киев-Баскет» — 7 (10) – 70%, 4.«Будивельнык» – 7 (11) – 63%.

Кстати. Украинская баскетбольная суперлига была основана в 1992 году. Она считается высшим дивизионом чемпионата Украины среди мужчин. В Суперлиге принимают участие профессиональные баскетбольные клубы Украины. В наше время в турнире участвует 8 команд, в том числе 2 из Одесской области — «Одесса» и «Химик».

Одесса News детально описала матчи одесских баскетболистов, проходившие 24 октября.

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