Одесский велопутешественник покорил боливийский вулкан

Одесский велопутешественник Руслан Верин установил рекорд, поднявшись на вулкан Утурунку на велосипеде.

об этом сам Верин сообщил в Instasgram.

Достижение Руслана Верина, совершившего восхождение на боливийский вулкан Утурунку высотой 6 008 метров, официально внесено в Национальный реестр рекордов Украины как самое высокое восхождение на вулкан с велосипедом.

«Официально! Рекорд Украины за самое высокое восхождение на вулкан с велосипедом (6 008 метров над уровнем моря)», — отметил Верин.

По словам велопутешественника, во время трёхмесячной поездки по Южной Америке ему удалось покорить одну из самых высоких гор с вулканическим кратером на вершине.

«За эти несколько месяцев в Украине, кажется, в душе начал немного меньше шуметь ветер неизвестных горизонтов… И здесь, держа диплом в руках, я понял: пора!» — добавил Верин.

Как сообщала Одесса News, Руслан Верин в 2019 году за полгода проехал на велосипеде от Мексики до Бразилии.

Фото: Instasgram и Facebook Руслана Верина