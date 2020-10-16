Одесский велопутешественник покорил боливийский вулкан

Одесский велопутешественник Руслан Верин установил рекорд, поднявшись на вулкан Утурунку на велосипеде.
об этом сам Верин сообщил в Instasgram.
Достижение Руслана Верина, совершившего восхождение на боливийский вулкан Утурунку высотой 6 008 метров, официально внесено в Национальный реестр рекордов Украины как самое высокое восхождение на вулкан с велосипедом.
«Официально! Рекорд Украины за самое высокое восхождение на вулкан с велосипедом (6 008 метров над уровнем моря)», — отметил Верин.
По словам велопутешественника, во время трёхмесячной поездки по Южной Америке ему удалось покорить одну из самых высоких гор с вулканическим кратером на вершине.
«За эти несколько месяцев в Украине, кажется, в душе начал немного меньше шуметь ветер неизвестных горизонтов… И здесь, держа диплом в руках, я понял: пора!» — добавил Верин.
Как сообщала Одесса News, Руслан Верин в 2019 году за полгода проехал на велосипеде от Мексики до Бразилии.
Фото: Instasgram и Facebook Руслана Верина