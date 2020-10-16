Как провести выходные дни 17-18 октября в Одессе

В ближайшие выходные дни — 17 и 18 октября — в Одессе планируется много интересного. Как их лучше провести, несмотря на «оранжевые» карантинные ограничения?

Выбор, как всегда, за Вами.

17-18 октября Одесское киберспортивное сообщество SkiLL_UA проводит турнир DOTA2 Odessa Cup 1×1, также запланировало до 17 октября турнир CS:GO School Leaugue 5×5 (с 16 часов) и по 18 октября CS:GO Students Leaugue 5×5 (начало с 18 часов) в режиме онлайн. Участие во всех турнирах и лигах бесплатное. Регистрация на все турниры по ссылке http://updater.com.ua/.

17 октября для тех, кто хочет провести выходные на свежем воздухе, молодёжный велоквест по одесским храмам. По дороге участники будут выполнять интересные задания, связанные с историей храмов в любимом городе. Команду победителей ждёт картинг. Старт в 10:00 на Соборной площади, 3. Участие бесплатное.

Необходима регистрация. Телефон для справок: 0978977458.

17 октября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета вечер современной хореографии. Начало в 18:30. Длительность: 1 час (исполняется без антракта). Относясь с уважением к зрителям, в театре строго придерживаются требований санитарной безопасности: масочный режим, температурный скрининг, регулярная дезинфекция помещения и при размещении в зрительном зале отводится 20 м2 на человека. Цена билетов от 40 до 330 гривен.

17 октября в 12 часов спектакль Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши «Маугли» — история индийского мальчика, написанная английским писателем Редьярдом Киплингом в 1895 году. В спектакле органично соединились текст Киплинга, музыка, пластика, хореография, декорации и актёрская игра. Цена билетов от 100 до 150 гривен.

17-18 октября в Музее современного искусства Одессы выставка «ТИРС», отображающая славные моменты истории первого в Украине музея совриска, который был основан в нашем городе в 1990-м году, ещё в период существования СССР.

17-18 октября Садовый центр «Ваш сад» приглашает цветоводов-любителей и просто тех, кому нравится созерцать прекрасное, на осеннюю ярмарку растений. Будет представлено всё для садоводов, цветоводов, любителей и профессионалов. Посетители увидят лучшие коллекции зарубежных и отечественных питомников, саженцы роз, плодово-ягодных и декоративных растений для сада и дома. Здесь можно будет приобрести цветочные луковицы и множество семян цветов и огородных культур, садовый инструмент, всё для сезонной обработки сада, грунтосмеси для любых видов растений, новую коллекцию садовых и комнатных вазонов всех форм и размеров! Вход свободный. При себе необходимо иметь маску и соблюдать дистанцию.

18 октября Одесский национальный академический театр оперы и балета ждёт в 18.30 на концерт звёзд оперной сцены. В программе увертюра из оперы «Кармен» Ж.Бизе в исполнении оркестра, куплеты Тореадора из оперы «Кармен» споёт Виталий Билый, а арию Амелии из оперы «Бал-маскарад» — Анна Литвинова… Прозвучит музыка Ж.Бизе, Дж.Верди, А.Дворжака, К.Данькевича, М.Глинки, С.Рахманинова. Дирижёр — заслуженный артист Украины Чернецкий Игорь. Длительность: 1 час (исполняется без антракта). Цена билетов от 40 до 330 гривен.

18 октября на сцене Одесской филармонии выступит знаменитый одесский пианист Алексей Ботвинов — единственный пианист в мире, который более 300 раз исполнил культовый шедевр Баха «Гольдберг-Вариации» на сцене. А в этот день это произойдёт в 315-й раз. Начало в 19:00. Стоимость билетов – 150-500 грн.

18 октября в Одессе пройдёт XI Одесский международный марафон «Самопревосхождение». Старт соревнований — на площади напротив стадиона «Черноморец» в парке культуры и отдыха им. Т. Шевченко (ориентир — Александровская колонна):

на дистанции 42 км — в 09:00,

на дистанции 21 км — в 09:15,

на дистанции 10,5 км — в 09:30.



18 октября в 19 часов в Доме клоунов спектакль по рассказам Георгия Голубенко «Рыжий Город» — ещё одно трепетное, трогательное, волшебное признание в любви к Одессе! И, в то же время, лёгкое, наивное, мальчишеское хулиганство, потрясающее своей яркостью, сочностью, остроумием и интеллигентностью. Цена билетов от 180 до 350 грн.

До 21 октября Музей современного искусства Одессы представляет выставку «Земная симфония» (в подвальном помещении Muzeon experimental centre, Белинского, 5) — проект Аделин Кейль, французской художницы, много работающей в Латинской Америке и Нормандии, где подолгу проживает. На выставке представлены фотоработы, сделанные Аделин в Украине, это ландшафты, интерьеры, люди труда, снятые без прикрас и пафоса.

До 29 ноября в Одесском художественном музее выставка Михаила Ревы «Откровение/Revelation». Выставка включает 49 скульптур и 16 графических работ разных лет. Экспозиция начинается с икон, которые художник создал в 1994 году для фильма «Пустыня» режиссера Михаила Каца. Неотъемлемой частью выставки стал также период карантина, проведенный в Мексике. Эта страна поразила художника насыщенностью и открытостью цвета, невероятностью природных форм, экологическими проблемами планеты Земля.

Уютных выходных!

Фото: ТАЙМЕР, Одесса News\Александр Александров, Думская