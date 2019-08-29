Гала-концерт ко Дню Одессы откроет GRAND Orchestra

В День Одессы GRAND Orchestra и финалисты «Голоса страны» исполнят «У Чёрного моря».

Ко Дню Одесссы жителей и гостей города ждет насыщенная культурная программа, которая продлится почти неделю.

2 сентября на Потёмкинской лестнице в 19:00 состоится гала-концерт празднования, который начнётся с выступления симфонического оркестра GRAND Orchestra. C оркестром споют как ведущие оперные певцы, так и финалисты шоу «Голос страны». На сцене выступят Арсен Мирзоян, группы Скрябин, Epolets, ЦеШо и хэдлайнер вечера Алессандро Сафина. Закончится концерт праздничным фейерверком.

Молодой симфонический оркестр GRAND Orchestra из Одессы под управлением Виталия Ковальчука, дирижёра Одесского национального театра оперы и балета уже успел дать сотни успешных концертов на европейских гастролях. В репертуаре коллектива как жемчужины популярной классики, так и шедевры музыки кино. В составе молодые талантливые музыканты, лауреаты международных конкурсов. С коллективом выступают ведущие оперные певцы Украины.

Ко Дню Одессы в исполнении оркестра и финалистов шоу «Голос страны» также прозвучит и знаменитая на весь мир песня «У Чёрного моря» — символ нашего города.

GRAND Orchestra сделал значимый шаг в поднятии исполнительского уровня оркестров нашей страны. Его звучание — благородное, стройное, и в то же время мощное, с тонким юмором и высоким эмоциональным накалом. Недаром этот молодой одесский коллектив музыкантов-мастеров своего дела уже давно собирает аншлаги в Европе. Дирижёр оркестра Виталий Ковальчук руководил Лейпцигским молодёжным оркестром, гастролировал в Германии, Венгрии, Чехии, Швейцарии.

Уже осенью GRAND Orchestra вновь отправится на гастроли по 17 городам Европы, а 4 декабря оркестр покажет грандиозный симфонический проект «Кинолегенды» на сцене Одесского театра оперы и балета.

ВХОД НА ГАЛА-КОНЦЕРТ СВОБОДНЫЙ.