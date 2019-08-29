Новоизбранная Верховная Рада сегодня соберётся на своё первое заседание

Верховная Рада IX созыва соберётся на свое первое заседание 29 августа в 10:00. Перед открытием первой сессии вновь избранные депутаты должны принести перед Радой присягу, текст которой определён статьей 79 Конституции Украины.

Так, согласно Регламенту парламента, Председатель Верховной Рады Украины предыдущего созыва Андрей Парубий должен пригласить вновь избранных народных депутатов к принесению присяги и предоставить слово для ее зачтения самому старшему по возрасту народному депутату. В новом составе ВР это 78-летний Юлий Иоффе, избранный от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

После этого Парубий пригласит вновь избранных депутатов скрепить присягу своими подписями под её текстом.

Далее Иоффе, как старший по возрасту народный депутат, откроет первое заседание первой сессии вновь избранной Верховной Рады.

После этого подготовительная депутатская группа должна отчитаться о проделанной работе.

Во время первого заседания формируется Временный президиум первой сессии вновь избранной ВР, состав которого утвердила подготовительная депутатская группа: Дмитрий Разумков ( «Слуга народа») — председатель группы, Руслан Стефанчук («Слуга народа»), Юлий Иоффе («Оппозиционная платформа — За жизнь»), Андрей Кожемякин (ВО «Батькивщина»), Михаил Забродский («Европейская солидарность») и Ярослав Железняк («Голос»).

На первом заседании должны быть сформированы депутатские фракции и депутатские группы, Председатель Верховной Рады Украины предыдущего созыва должен выступить с докладом о состоянии законодательной работы в парламенте, после чего депутаты будут избирать Счётную комиссию.

Не исключено, что уже на первом заседании депутаты изберут Председателя ВР и его заместителей.

Регламентом предусмотрено выступление Президента с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

В первый день работы депутаты планируют избрать премьер-министра и некоторых министров по представлению Президента.

Фото: Укринформ