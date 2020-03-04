Гончарука уволили: Нужны новые мозги и новые сердца

4 марта Верховная Рада Украины уволила Алексея Гончарука с должности Премьер-министра.

Соответствующий проект постановления поддержали 353 депутата на внеочередном заседании парламента, сообщает Укринформ.



После голосования Гончарук и весь состав Кабмина покинули сессионный зал Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады заявил, что украинцам мало достижений действующего правительства, поэтому нужно провести кадровые изменения.

«Давайте будем объективными. Это правительство имеет достижения — это снижение инфляции, учётной ставки Национального банка Украины, борьба с теневыми рынками, в частности, игорным бизнесом и нелегальными АЗС, начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались эти все годы, кредиты малому и среднему бизнесу, уменьшение роли государства в экономике нашей страны, но правда в том, что сегодня украинцам этого мало, и это правда. Да, действительно, это первое правительство, где нет топ-коррупции, но не воровать — мало», — заявил Зеленский.

Но, как заявил Зеленский, украинцам «нужны новые мозги и новые сердца».

На место Гончарука планируется назначить действующего вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.

Как сообщала Одесса News, депутатская фракция «Слуга народа» на заседании 3 марта приняла решение удовлетворить заявление Премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Фото: Укринформ