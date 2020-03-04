Одесская таможня в феврале дала госбюджету 3,4 миллиарда гривен

Одесская таможня в феврале 2020 года перечислила в государственный бюджет 3,4 млрд грн таможенных платежей, что на 9% больше по сравнению с февралём 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни Гостаможслужбы в Facebook.

«В феврале 2020 года госбюджет пополнили 3 млрд 400 млн грн таможенных платежей, обеспеченных Одесской таможней Гостаможслужбы. В долларовом эквиваленте сумма таможенных платежей, перечисленных в госбюджет в феврале 2020 года, составляет $138,2 млн долл.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель февраля 2019 года превышен на $23,9 млн долл. и января 2020 года — на $21,8 млн долл.

Среднедневные поступления достигли 170 млн грн — на 9% больше по сравнению с показателем февраля 2019 года (155,3 млн грн) и на 21% больше по сравнению с январём 2020 года (140,6 млн грн).

Товарами, обеспечившими основные перечисления таможенных платежей в течение февраля 2020 года, были автомобили легковые — 624 млн грн, уголь — 394 млн грн, обувь — 259 млн грн, одежда — 171 млн грн, ткань — 135,3 млн грн, цитрусовые — 84 млн грн, инсектициды — 88 млн грн, игрушки — 69 млн грн, марганцевая руда и бананы — 60 млн грн.

Как сообщала Одесса News, 8 декабря в 00:00 в Украине официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины.