В Украине планируют увеличить минимальную зарплату

В Украине с 1 апреля 2024 года планируется увеличить минимальную заработную плату до 8 тысяч.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Президент Украины поручил правительству проработать вопрос повышения минимальной заработной платы в 2024 году.

«И с 1 апреля минимальная заработная плата вырастет до 8 тысяч гривен. Мы заложили это в цифры бюджета», – сказал Премьер.

Для справки. Минимальная заработная плата в Украине составляет 6 700 гривен и не изменялась с 1 октября 2022 года.

Одесса News информировала, что в Украине с 1 января 2024 года заработает новая система оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей, при этом 70% зарплаты составит должностной оклад, а 30% — премия.

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