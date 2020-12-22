Во как: С «ковидного фонда» выделили 103 млн на выплаты по решению иностранных судов

Кабинет Министров выделил 103 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом Министерству юстиции для исполнения решения Международного центра по урегулированию инвестиционных споров, принятого по результатам рассмотрения дел против Украины.

Соответствующий документ опубликован на Правительственном портале.

«Выделить Министерству юстиции на безвозвратной основе 103 000 тыс. гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и её последствиями для частичного восстановления расходов потребления по бюджетной программе 3601170 «Платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины», — говорится в документе.

Отмечается, что средства должны быть использованы на осуществление мероприятий по погашению задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 года по делу №АRB/14/19 по иску Компании «Сити-Стейт Н.В.», общества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению активами «Практика», общества с ограниченной ответственностью «Кристалл-Инвест», общества с ограниченной ответственностью «Продиз» к государству Украина.

Также правительство поручило Министерству юстиции согласовать выделение этих бюджетных средств с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, а Министерству финансов — внести после указанного согласования соответствующие изменения в роспись государственного бюджета.

Как сообщала Одесса News, в Украине на 22 декабря лабораторно подтверждено 979 506 случаев заболевания COVID-19, в том числе 16 897 летальных.