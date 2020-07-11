За последние сутки в Одессе 19 новых случаев COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 11 июля в Одессе лабораторно подтверждены 492 случая COVID-19, в том числе 19 — за последние сутки.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 78 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, все жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 25 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице восемь человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости кислородной поддержки, четыре пациента получают дыхательную СИПАП-терапию без использования аппаратов ИВЛ. Также 66 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — мальчик в возрасте 12 лет находится дома на самоизоляции под наблюдением педиатра. Ещё десять детей с положительным тестом на COVID-19 в удовлетворительном состоянии продолжают амбулаторное лечение. В инфекционной больнице находится девочка возрастом 8 лет.

За сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели пять жителей Одессы, в числе которых одна женщина возрастом 55 лет и четверо мужчин в возрасте от 27 до 67 лет.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 303 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 178 одесситов.

Как сообщала Одесса News, состоянием на утро 11 июля в Одесской области подтверждено 2 143 случая заболевания короновирусом COVID-19, в том числе 33 за последние сутки.