20 пожарников тушили ночью пожар в Одессе в доме на улице Пантелеймоновской

11 июля в 3:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в трёхэтажном жилом доме в Одессе по ул. Пантелеймоновская, 64.

Как сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова спасатели установили, что горит бытовое имущество на уровне второго этажа жилого дома, а также деревянные балки чердачного помещения.

Отмечается, что жители горящего дома самостоятельно покинули здание ещё до прибытия подразделений ГСЧС.

«Пожарные локализовали возгорание в 3:48 и в 03:55 ликвидировали на общей площади 20 кв.метров», — говорится в сообщении.



Погибших и пострадавших нет, — констатировали спасатели.

Причина пожара устанавливается.

Кстати, от ГСЧС к ликвидации пожара привлекались 6 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава.

Одесса News сообщала о пожаре, который произошёл 8 июля в квартире на 4-м этаже девятиэтажного жилого дома в Киевском районе Одессы по ул. Академика Королёва, 3.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области