Ночью пожар на улице Академика Королёва в Одессе тушили 25 пожарников

8 июля в 23:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в квартире на 4-м этаже девятиэтажного жилого дома в Киевском районе Одессы по ул. Академика Королёва, 3.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место вызова спасатели установили возгорание домашнего имущества.

«В 00:06 пожарные локализовали возгорание и в 00:23 ликвидировали на площади 15 м2», — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара были эвакуированы 14 жильцов дома, в том числе трое детей.

В результате пожара пострадала хозяйка квартиры 1980 г.р., которую в состоянии средней тяжести с диагнозом — ожоги верхних конечностей и дыхательных путей — бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали в 10-ю городскую клиническую больницу.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Сообщается также, что к ликвидации пожара привлекались 7 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава ГСЧС.

Как информировала Одесса News, 20 мая по улице Героев Обороны Одессы, 34, произошёл пожар, во время которого погибла женщина в результате падения с 9-го этажа, охваченного пламенем.