На И.Рабина в Одессе пожар: погиб хозяин квартиры — оставил свечку без присмотра

В Малиновском районе Одессы, на улице Ицхака Рабина 22 декабря произошёл пожар.

В Службу спасения поступило сообщение о задымлении в парадной в 20.15, — информирунт Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию спасателей было установлено, что огонь охватил домашнее имущество в одной из квартир дома. В 20:41 пожар локализован и в 20:46 — ликвидирован.

«В результате пожара погиб хозяин 1945 года рождения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём, хозяин оставил свечу без присмотра», — говорится в оперативном сообщении.

Отмечается, что при тушении пожара от ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 17 пожарных.

Как сообщала Одесса News, 21 декабря на пожаре в Великобуялицкой территориальной громаде, в доме, что на платформе Кубанка (остановочный пункт), погибла женщина 1955 года рождения.

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