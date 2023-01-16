В Грузии умер Вахтанг Кикабидзе

В Грузии на 85-м году жизни умер актёр, певец, заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе.

О его смерти 15 января сообщило грузинское «Радио Свобода» со ссылкой на заявление представителей партии «Национальное движение», членом которой он был. О смерти артиста также сообщил грузинский телеканал Mtavari Arkhi на своей странице в Facebook.

Причины смерти грузинского артиста не сообщаются.

Грузинский телеканал Rustavi 2 отмечает, что за несколько дней до смерти актёр был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Он автор песен, актёр, режиссёр, сценарист, депутат парламента Грузии с 2020 года. За свою карьеру он сыграл десятки ролей в советском и грузинском кино. Одна из известных — Валико Мизандари в фильме Георгия Данелии «Мимино».

Он известен также по фильмам «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «ТАСС уполномочен заявить…». Помимо карьеры киноактёра Кикабидзе был также известен как эстрадный певец. С 1967 года в течение длительного времени был солистом ансамбля «Орера». Позже Кикабидзе давал сольные концерты.

Президент Украины Владимир Зеленский в августе 2021 года вручил Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого V степени.

Кикабидзе после полномасштабного вторжения РФ выступил в поддержку Украины и осудил российскую агрессию.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года умерла звезда советского кино, народная артистка СССР Инна Чурикова.

Фото из открытых источников

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