В Мексике нашли мёртвым украинского моряка, а в Нидерландах труп члена экипажа лайнера

Мексиканские рыбаки 11 мая обнаружили тело гражданина Украины, пропавшего с борта судна Panamax Alexander.

Пропажу моряка капитан судна, следовавшего в мексиканский порт Масатлан, обнаружил 10 мая. Он уведомил о случившемся местные власти, которые привлекли к поискам пропавшего военных и гражданские суда.

По факту гибели гражданина Украины открыто уголовное дело, полиция Мексики ведёт расследование.

А в Нидерландах нашли мёртвой украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess, тело обнаружили в порту города Роттердам.

Об этом сообщил Укринформу директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«Нидерланды. 10.05.2020 в г. Роттердам (Королевство Нидерланды) была найдена мёртвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна», — сообщил Погорельцев.

По предварительной информации местной полиции, смерть украинки произошла в результате самоубийства. Тело погибшей отправили в местный морг.

По информации Погорельцева, родственникам умершей сообщено о факте смерти.

Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

Как сообщала Одесса News, судно Panamax Alexander в1917 году доставляло в порт Южный уголь.