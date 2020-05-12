В ВМС начат набор в экипаж патрульных катеров класса Island

В ВМС формируют новые экипажи для будущих патрульных катеров класса Island.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В Вербовочном центре ВМС ВСУ продолжается набор кандидатов из числа военнослужащих и военнообязанных запаса на военную службу по контракту на должностях рядового и старшинского состава на катерах типа Island. Следовательно, формируются новые экипажи для будущих патрульных катеров Береговой охраны США, которые в следующем году войдут в боевой состав ВМС ВСУ», — отмечается в сообщении.

Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка.

После завершения формирования экипажей на базе Института ВМС Национального университета «Одесская морская академия» начнётся курс по углублённому изучению английского языка. Предполагается, что кроме изучения иностранного языка, личный состав пройдёт усиленную подготовку на базе Учебного центра ВМС ВСУ. Моряки будут совершенствовать штурманскую подготовку, тренироваться на современных учебно-тренажёрных комплексах и изучать материальную часть катеров класса Island.

После завершения языковой подготовки в Одессе военные моряки отправятся для проведения дальнейшего обучения в г. Балтимор (США), где по плану будет проходить теоретическая и практическая подготовка экипажей и фактические выходы в море непосредственно на борту катеров класса Island. В дальнейшем эти катера передислоцируют в Украину.

Как сообщала Одесса News, в ноябре прошлого года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса Island, которые получили названия «Старобельск» и «Славянск». Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Чёрного моря.