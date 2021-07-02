До конца года в ВМС Украины будет сформирован дивизион катеров «Island»

До конца года Украине будет передано три катера типа «Island» в рамках материально-технической помощи от США, что позволит сформировать дивизион из 5 быстроходных патрульных катеров.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Андрей Таран.

Министр информирует, что сейчас проводятся ремонтно-технические работы и продолжается документальное оформление передачи катеров в состав Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

«Накануне Дня ВМС Украины и Дня Независимости США, в период украинского-американских учений «Си Бриз-2021», ещё раз хочу констатировать стратегический курс партнёрства между США и Украиной в направлении развития способностей отечественного флота. Вскоре к уже принятым в боевой состав ВМС Украины катеров «Старобельск» и «Славянск» добавятся ещё три катера: P192 «Сумы», P193 «Фастов» и WPB-1336. Экипажи первых двух уже прошли соответствующую подготовку к безаварийной эксплуатации в городе Балтимор и получили сертификаты на обслуживание катеров. По третьему — на судне продолжаются ремонтно-восстановительные работы, а подготовка экипажа запланирована на осень, — отметил Андрей Таран.

По словам Министра обороны, катера поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями с пушками 30 мм, оптоэлектронными системами управления.

«Компания уже разработала соответствующий технический проект. Важно то, что по требованию украинской стороны его можно использовать в модернизации уже имеющихся катеров «Славянск» и «Старобельск», — отметил Андрей Таран.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года в морском порту «Южный» открыт пункт базирования дивизиона патрульных катеров типа Island.

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