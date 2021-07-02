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Си Бриз-2021: проходит морская фаза учений

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В украинском-американских учениях Sea Breeze-2021 проводится морская фаза.

Об этом сообщается на сайте учений в Facebook.

Вчера, 1 июля, дайверы из США, Украины, Латвии, Польши, Грузии и Канады совместно отрабатывали задачи в море.

Сегодня, 2 июля, корабли-участники учений проверяли сотрудничество в море на слаженность действий.

Как сообщала Одесса News, украинско-американские учения Си Бриз-2021 продлятся до 10 июля.

Фото: Facebook

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