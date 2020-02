Поединок Ломы с Лопесом может произойти в США 30 мая

Чемпион WBC, WBA и WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко может выйти в ринг против чемпиона IBF американца Теофимо Лопеса 30 мая в США.

Поединок Ломаченко — Лопес за звание абсолютного чемпиона мира может состояться по системе PPV (Pay-per-view, «плати и смотри»). Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на журналиста The Athletic Майк Коппингер в Twitter.

“Бой за объединение титулов Василий Ломаченко — Теофимо Лопес запланирован на 30 мая, хотя дата еще не определена окончательно. С большой вероятностью бой покажет ESPN PPV, а не ESPN+. Ломаченко еще не выступал на PPV в США. Но это будет его самый большой бой», — говорится в сообщении.

Sources: The Vasiliy Lomachenko-Teofimo Lopez lightweight title unification fight is targeted for May 30, though date hasn’t been finalized. Bout likely to land on ESPN PPV rather than linear or ESPN+. Loma has never headlined on PPV in the U.S., but this is his biggest fight yet

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 10, 2020