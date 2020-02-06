За бой с Лопесом Ломаченко заработает рекордный гонорар

За поединок с Теофимо Лопесом боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко заработает рекордный гонорар в своей профессиональной карьере.

Выход в ринг против 22-летнего американца гондурасского происхождения принесёт Ломаченко 4,5 миллиона долларов, сообщает Mixsport.pro.

«Даже после выплаты налогов и комиссии промоутеру и менеджеру у Василия останется около 2,5 млн долл, которые он традиционно делит со своим тренером и отцом Анатолием Ломаченко в пропорции 50 на 50», — отмечается в сообщении.

За свою профессиональную боксёрскую карьеру наш земляк уже заработал более 15 млн долл.

Как сообщала Одесса News, объединительный поединок Ломаченко – Лопес состоится весной. Уже на следующей неделе могут быть объявлены место проведения и дата боя.

Ломаченко является чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC, WBA и WBO. Теофимо Лопес обладает титулом IBF. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.