Одесский боксёр невольно оказался в центре спортивного скандала

Президент IBA, россиянин Умар Кремлёв заявил о помощи, которую он якобы предоставил боксёру из Белгород-Днестровского, чемпиону мира Юрию Захарееву.

Представителя Федерации бокса Одесской области Александра Гордиенко возмутило это заявление, которое он считает наглой ложью.

Умар Кремлёв

«После чемпионата Европы U-22 на официальном сайте IBA (Международной боксёрской ассоциации) появился материал, в котором президент организации россиянин умар кремлёв сказал, что уделяет огромное внимание помощи украинскому боксу. Что чемпион мира Юрий Захареев благодарит IBA за эту помощь. Это наглая ложь. Хотелось бы прояснить общую, чёткую позицию, объединяющую и президента ФБУ Кирилла Шевченко, и президента Федерации бокса Одесской области Халида Мусаева, и чемпиона мира Юрия Захареева.

На сегодняшний день умар кремлёв является инструментом пропаганды кремля и представителем россии, которая напала на нашу страну, ведёт полномасштабную войну против нашей страны и совершает геноцид украинского народа. Ни разу кремлёв не помог Захарееву. Всё время помощь действующему чемпиону мира и Европы оказывал президент Федерации бокса Одесской области Халид Мусаев. А после чемпионата мира благодаря общим усилиям Халида Мусаева, Кирилла Шевченко, Дмитрия Шенцева и Владислава Биндера Юрию подарили автомобиль. Президента IBA кремлёва мы не воспринимаем и не признаём. Мы будем настаивать на том, чтобы представитель россии был отстранён от обязанностей президента IBA. Он ни в коем случае не должен баллотироваться в президенты на конгрессе IBA, который состоится 13-14 мая», — рассказал Александр Гордиенко.

Как сообщала Одесса News, благодаря поддержке Виталия Кличко, чемпион мира-2021 по боксу Юрий Захареев получил сертификат на 2-хкомнатную квартиру в Киеве.

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