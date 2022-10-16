В семье титулованных теннисистов Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса родилась дочь

В семье титулованных теннисистов одесситки Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса произошло радостное событие, у пары родилась дочь.

Украинская спортсменка уже опубликовала трогательное фото в соцсетях, а также назвала имя дочки:

«Вот это ночь! Дамы и господа, пожалуйста, тепло поприветствуйте Скай Монфис! У меня не хватает слов благодарности моему мужу, который прожил этот незабываемый момент со мной!».

Монфис также отреагировал на это событие: «Это была самая потрясающая ночь в моей жизни, которая завершилась самым прекрасным подарком около шести утра. Элина была сильной и смелой. Моей благодарности жене и Богу за этот особенный момент не будет достаточно. Добро пожаловать в этот мир, моя маленькая принцесса Скай».

Как сообщала Одесса News, 15 мая 2022 года Элина Свитолина заявила о своей беременности, оставила спорт и занялась благотворительностью.

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