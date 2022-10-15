Нардеп от «Слуги народа» подозревается в недостоверном декларировании доходов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату в недостоверном декларировании.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что народная избранница не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде двух квартир в Киеве, владении долей в нежилом помещении в Харькове и автомобиле. Совокупная стоимость этого имущества превышает 4,4 млн грн.

Действия народного депутата квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

В сообщении не указывается фамилия депутата, однако, по информации издания «Слово и дело» из источников в правоохранительных органах, речь идёт о нардепе от «Слуги народа» Анне Колесник.

Кстати. О нарушениях в декларации Колесник Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции сообщало ещё в июле 2021 года. Однако, когда в декабре «Слово и дело» направило в агентство запрос, открыли ли против Колесник производство, там ответили, что не имеют информации об этом.

Как сообщала Одесса News, депутат Киевсовета, представитель партии «Слуга народа» Владислав Трубицын был разоблачён в феврале 2022 года в получении взятки в размере 1,26 млн грн за содействие организации розничной торговли в столице.

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