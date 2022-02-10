Ещё один «слуга народа» оказался в центре коррупционного скандала

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын, разоблачённый 9 февраля в получении взятки в размере 1,26 млн грн за содействие организации розничной торговли в столице, помещён в изолятор временного содержания и ожидает вручения сообщения о подозрении.

Об этом сказал на брифинге и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, сообщает Укринформ.

«Действующий депутат сейчас находится в изоляторе временного содержания. И сейчас я поеду к нему осуществлять процессуальные действия. Вручать сообщение о подозрении. Далее у нас есть по закону срок для вручения ходатайства. Я думаю, что это будет завтра, или в субботу», – сказал Грищук.

Что касается МАФов, за которые якобы давали взятку, они расположены в Киеве, более подробную информацию Грищук пообещал предоставить позже.

«После избрания меры пресечения у нас будет больше возможности для предоставления информации», – добавил он.

В свою очередь, директор Национального антикоррупционного бюро Артём Сытник сообщил, что Трубицыну и ещё пятерым участникам коррупционной схемы инкриминируют получение неправомерной выгоды. Это — руководители коммунальных предприятий, деятельность которых связана с размещением тех МАФов, о которых шла договорённость между заявителем и должностными лицами. На сегодняшний день шесть подозрений ещё не согласованы. Сейчас осуществляется их вручение. После вручения прокуроры и детективы будут решать, какой будет мера пресечения.

Сытник отметил, что это дело свидетельствует о том, что это не какая-то эпизодическая взятка, это долговременная схема, и есть определённая расценка, которая установлена ​​в кулуарных кругах. «Сколько, за что, какая такса берётся? Сумма неправомерной выгоды, которая вчера вручена, а затем изъята – это такса, умноженная на количество объектов. Всего было передано 1 млн 410 грн. Это системные вещи, которые сформированы», – сказал Сытник.

Глава политической партии «Слуга народа», заместитель председателя одноименной парламентской фракции Елена Шуляк подтвердила, что уличённым во взятке депутатом Киевсовета является представитель партии «Слуга народа» Владислав Трубицын. Глава политсилы созвала внеочередную конференцию киевской городской организации для рассмотрения этого инцидента.

В свою очередь, глава киевской городской организации «Слуги народа», народный депутат из одноименной парламентской фракции Леся Забуранная заявила, что в политической силе «Слуга народа» ожидают объективного расследования дела относительно получения взятки Трубициным.

Как сообщала Одесса News, 28 января НАБУ сообщило о разоблачении нардепа от «СН» Сергея Кузьминых при получении 558 тыс. грн взятки за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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